Stikstof lijkt geen obstakel meer voor nieuw tracé N629

video Jan (68) mag na 80 dagen in Amphia eindelijk naar huis: ‘Hij is iedere keer voor de dood weggehaald’

17:27 BREDA - Hij is de coronapatiënt die het langst in het Amphia Ziekenhuis heeft gelegen.Na tachtig dagen mocht Bredanaar Jan Tax vrijdag het ziekenhuis verlaten. Vijf weken lag hij op de intensive care. “Het is een paar keer kantje boord geweest.”