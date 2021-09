Stijn Sips (20) gekozen tot lijsttrekker voor het CDA Dongen–’s Gravenmoer

Het bestuur van het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer droeg Stijn Sips voor aan haar leden. Stijn Sips is sinds 2019 zeer actief voor het CDA. Zo heeft hij meegeschreven met het CDA Visiedocument, heeft hij zich ingezet voor leden- en kandidaten werving, is hij voorzitter van de Communicatie Commissie en is hij steunfractielid, laat het partijbestuur weten in een persverklaring.

Echte Dongenaar

Stijn Sips, 20 jaar oud, is een echte Dongenaar. Het bestuur: ,,Hij is 3e jaars Geneeskunde student aan het Erasmus MC en werkzaam op de Spoedeisende Hulp van het Erasmus MC. Stijn is al vanaf jonge leeftijd maatschappelijk betrokken. De Dongense jeugd kent hem wellicht als actieve leerling op het Cambreur College. Hij was lid van het Lagerhuis debatteam, de leerling vereniging, Model United Nations en betrokken bij de nieuwbouw.”

Verantwoordelijkheid

Sips over het lijstrekkerschap: ,,In onze gemeente voel ik me erg thuis. Ik neem graag de verantwoordelijkheid op me om voor de belangen van onze Dongenaren op te komen.” Afdelingsvoorzitter Mark van den Broek: ,,Stijn is naar de opvatting van de vertrouwenscommissie als geen ander in staat een nieuwe koers en vernieuwing van het CDA Dongen-'s Gravenmoer te bewerkstelligen. Stijn is verfrissend, enthousiasmerend, heeft een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid en is het toonbeeld van de verjongingsslag die het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer moet maken.”

De huidige CDA-fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam is enthousiast over zijn benoeming: ,,Stijn is gedreven, betrokken en heeft uitstekende debat kwaliteiten. Ik wens hem veel succes met deze mooie uitdaging.”