Stichting St. Anna kermis hoopt vooral dat kermis blijft bestaan

,,Het is jammer, er kwamen altijd veel mensen van buiten Molenschot hier naartoe om het dorp te zien. Dat wordt wel minder", zegt Elske Oomen, die samen met haar man en dochtertje wat sfeer in hun dorp komt proeven. Wel komen volgens haar nog steeds veel bezoekers op bedevaart naar het kerkdorp. Zeker rond 26 juli, de naamdag van de Heilige Anna is, waar ongehuwde vrouwen in de Sint Annakapel om een partner komen vragen.

Toch kan er nog steeds gesproken worden van een gezellige menigte op het Dorpsplein, zeker als later in de middag de lucht opklaart. Bezoekers snuffelen wat rond bij kraampjes, genieten van sfeervolle muziek of een vers gebraden kippetje. Terwijl de terrassen zich steeds meer vullen en dorpsgenoten elkaar treffen voor een drankje, wekken twee levensgrote 'Anna's liefdes'-dagboeken de aandacht.

,,Wil je iets in mijn dagboek schrijven? Het mag iets liefs zijn, maar ook iets ondeugend", klinkt het. Glimlachend pakken de bezoekers een aangereikte pen en schrijven teksten als 'Alles is liefde' of maken een tekening. Ook op de kermis overheersen veelal glunderende gezichtjes. Helemaal als eindelijk de langverwachte bel klinkt voor een volgend rondje in de draaimolen of een paar minuten vertier in de botsauto's. Kermisexploitanten betaalden dit jaar voor de eerste keer geen staangeld.

Impact

Een geste van Stichting St. Anna kermis, die graag wil dat de lokale kermis blijft bestaan. Volgens de stichting neemt het aantal kinderen in Molenschot fors af, iets wat zeker ook impact heeft op de kermis. ,,De kermis is te klein en te weinig bezocht. Vorig jaar was het heel warm, dan kost het teveel geld om hier te staan", zegt Harald Kulpe, exploitant van de draaimolen en schiettent.