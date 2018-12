Stichting Netwerk55plus stopt in regio Oosterhout: ‘Arbeidsmarkt trekt aan, we zijn achterhaald‘

OOSTERHOUT - Steeds meer 55-plussers in de regio Oosterhout vinden een baan. Daarom stopt de Stichting Netwerk55plus er per 1 januari 2019 mee. “De arbeidsmarkt is aangetrokken, we zijn een beetje achterhaald“, concludeert voorzitter Jules de Nijs.

Sinds 2010 is de netwerkorganisatie voor Oosterhout en omgeving actief geweest om oudere werklozen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Alleen is het ledenbestand de afgelopen jaren flink geslonken. Eerst schommelde het ledenaantal tussen de 125 en 150 leden, maar nu is een twintigtal over. De aangetrokken economie en sterk verbeterde arbeidsmarkt zijn volgens De Nijs de belangrijkste oorzaken van de afname. “De terugloop is vooral van de afgelopen anderhalf jaar. Wij merken dat het voor 55-plussers steeds makkelijker wordt om werk te vinden. Als ze ontslag krijgen, worden ze vrij snel weer opgenomen in de arbeidsmarkt. Werkgevers zitten erom te smachten.“

Werkloosheid

In februari 2014 kende de werkloosheid een piek, met 700.000 werklozen. In augustus afgelopen jaar was dat aantal gezakt naar 353.000. In de gemeente Oosterhout was het werkloosheidspercentage in 2008 3,1 procent. Dat steeg naar 7,3 in 2014, volgens de laatste cijfers is het percentage 4,2 procent.

Veel netwerkorganisaties voor 50-plussers werden opgericht in crisistijd, maar zien voor zichzelf nu geen toegevoegde waarde meer. Zo gaf enkele maanden geleden ook het Netwerk 50+ Dongen de brui eraan.

“Nog steeds zijn er enkele mensen voor wie het heel moeilijk is om aan werk te komen, zij zijn twee tot tweeënhalf jaar werkloos“, vertelt De Nijs. Hoewel er nog werkloosheid bestaat, is dat voor de Stichting geen reden om door te gaan. “Je kunt blijven aanmodderen of de centen van de stichting aan een goed doel schenken. Dat laatste hebben we gedaan.“

Themabijeenkomsten

Stichting Netwerk55plus organiseerde maandelijks inloopochtenden en drie keer per jaar themabijeenkomsten. Volgens De Nijs bestond de doelgroep uit drie categorieën. “De mensen die het zo wel goed vinden, de mensen die willen werken maar dan moet het wel leuk zijn en de mensen die nog echt gemotiveerd zijn.“