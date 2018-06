Stichting IJsmarkt in Oosterhout stopt, gemeente onderzoekt doorstart

OOSTERHOUT - De stichting IJsmarkt stopt met de jaarlijkse ijsbaan op de Oosterhoutse markt. De club krijgt het evenement financieel niet rond en heeft twee sleutelfiguren in de organisatie zien vertrekken. Reden nu de stekker eruit te trekken. De gemeente bekijkt in hoeverre een doorstart mogelijk is.

De afgelopen twee jaar stond er op de Oosterhoutse Markt een ijsbaan met een feesttent. In 2016/2017 bonden pakweg 16.000 bezoekers de ijzers onder, een jaar later waren dat er zo'n 6.000 meer. Ook de optredens in de tent tijdens de weekenden trokken de nodige betalende bezoekers. Bovendien werd die accommodatie gebruikt voor allerlei nieuwjaarsrecepties, onder meer voor die van de gemeente. En oefenden en traden er doordeweeks carnavalsbandjes en muziekgezelschappen op.

Subsidie

Toch blijkt dat niet voldoende om het evenement draaiende te houden. ,,Alles bij elkaar opgeteld waren de kosten en de inkomsten ongeveer in evenwicht. Maar daar zit ook nog een flinke subsidie van de gemeente. Daarover is afgesproken dat die in 2 tot 3 jaar wordt teruggebracht tot nul. En dan komen we tot de conclusie dat het evenement, in deze vorm, financieel niet haalbaar is", zegt Arno Meulendijks namens de stichting.

Daar komt bij dat zowel de algehele projectleider als voorzitter Chretien Brandt vanwege persoonlijk redenen zijn teruggetreden. Meulendijks: ,,Zonder deze twee sleutelfiguren ziet de rest van het bestuur geen mogelijkheden de organisatie over te nemen. Niemand is onvervangbaar, maar op deze korte termijn gaat dat niet lukken." Voorzitter Brandt verwijst voor commentaar naar Meulendijks, maar laat weten 'volledig achter het persbericht te staan' dat maandagavond naar buiten is gebracht.

Quote Zonder deze twee sleutelfi­gu­ren ziet de rest van het bestuur geen mogelijkhe­den de organisa­tie over te nemen. Niemand is onvervang­baar, maar op deze korte termijn gaat dat niet lukken Arno Meulendijks

In dat persbericht valt te lezen dat de stichting uitgebreid overleg heeft gehad met de Oosterhoutse wethouder Robin van der Helm. ,,Hij wil de ijsbaan graag behouden en kijkt of andere partijen bereid zijn om de organisatie over te nemen. Het evenement trekt heel veel bezoekers en de Oosterhouters zijn er erg tevreden over. Een eventuele doorstart zal wel in afgeslankte vorm zijn. Daarbij wordt gekeken naar een samenwerking met de horeca."

Opgeheven