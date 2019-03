Stichting BOCK wint Oosterhoutse cultuurprijs

"Voor BOCK is niets te gek", zo las Piena voor uit het juryrapport. Het kunstenaarscollectief ontstond rond 2010 op initiatief van Piet Hohmann, de 'eminence grise' van de Oosterhoutse cultuur die ruim een jaar geleden overleed. En hoewel alle 22 leden van BOCK op het podium kwamen, wilden ze dat de prijs werd overhandigd aan Piets weduwe Mary. Die hem breed lachend en trots omhoog hield. "Piet was de initiator en stimulator, maar vooral een mooi mens", zei BOCK-voorzitter Caspar van Aggelen. "We willen Mary zo veel mogelijk betrekken bij wat we doen." Dat 'we' begon ooit met zes Oosterhoutse kunstenaars, van wie er nog drie bij BOCK zijn aangesloten. BOCK begon in de Vrije School, werkte daarna vanuit het Zandoogje en heeft nu voormalig zwembad De Blikken als basis. Van daaruit werken de professionele kunstenaars zowel individueel als collectief. De meesten hebben in De Blikken een eigen atelier of werkplaats, waardoor er veel culturele kruisbestuiving is. Het zwembad is het publieke domein van BOCK. Ook externe partijen gebruiken het voor artistieke en culturele activiteiten. Met de opbrengst van de verhuur zorgt de stichting voor het behoud van dit nostalgisch stukje Oosterhout.