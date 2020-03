Steun voor soepactie in Oosterhout: ‘Dankzij de donaties kunnen we nóg meer maken’

OOSTERHOUT – Negentig liter soep is momenteel in de maak. Soraya van der Sloot, vriendin Annemieke Miltenburg en dochter Kaylee Miltenburg zijn aan het kokkerellen in Oosterhout. Doel is om zaterdag gratis soep uit te delen aan mensen die het goed kunnen gebruiken. ‘Veel ouderen hebben gereageerd op onze oproep’

Op de Facebookpagina Corona hulp Oosterhout posten de dames donderdagmiddag een oproep voor soepliefhebbers. ,,We maken twee soorten, groente- en tomatensoep en brengen de bakjes zaterdag naar mensen thuis in Oosterhout. In totaal zo’n negentig liter”, vertelt Annemieke Miltenburg.

Samen met haar vriendin en dochter wilde ze wat doen voor mensen die het hard nodig hebben. Miltenburg: ,,Ouderen, alleenstaanden en mensen die nu quarantaine zitten of bang zijn om naar de supermarkt te gaan: iedereen mag een bestelling bij ons plaatsen.”

Kilo's

Het is even passen en meten, maar het koken gaat aardig volgens Kaylee Miltenburg (19). ,,We maken steeds pannen van vijf liter en die gieten we daarna in van die grote horecapannen waar vijftig liter in past. In totaal verwerken we twaalf kilo groenten, tien kilo kip en twaalf kilo gehakt.”

Bestellingen

Inmiddels zijn er ruim dertig bestellingen binnen. Kaylee: ,,We hebben veel ouderen die onze hulp hebben gevraagd, maar ook hele gezinnen die een bestelling hebben geplaatst. Het leuke is dat veel mensen onze actie steunen. We worden echt van alle kanten geholpen. Zo heeft het Culinair Pakhuys gratis bakjes gegeven waar we de soep in kunnen doen. Dat is een klus voor vanavond.”

Donaties