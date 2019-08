Steun voor Scouting Erasmus: ‘Maar we zijn er nog niet‘

Bestuurder spoorloos na flinke crash op Koekoekweg bij Drimmelen

18:00 DRIMMELEN - Een automobilist is vrijdagmiddag vermoedelijk de macht over het stuur verloren op de Koekoekweg tussen Drimmelen en Lage Zwaluwe. Daarna moet hij met zijn auto meerdere keren over de kop gevlogen zijn en belandde in een sloot naast de weg. Van de bestuurder ontbreekt ieder spoor.