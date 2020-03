Sterrenzaak Zout & Citroen in Oosterhout heeft het niet voor niets ‘drukker dan ooit’

De afspraak met mijn collega staat al twee jaar: samen eens eten bij Zout & Citroen in Oosterhout. We moesten alleen nog sparen en een goede gelegenheid zoeken. Het kwam er nooit van. Met de komst van de ster beseften we dat dit het moment was. Dus rijden we op een maandagavond het terrein op van het voormalige Koetshuys aan de Ridderstraat.