Stefan (24) uit Dongen had geen zin om zijn vergeten oordoppen te halen en zit nu met een permanente ruis

De 24-jarige Dongenaar is bezig met zijn derde korte film, de eerste waarbij hij zelf als regisseur optreedt. Als producer werkte hij mee aan Collier dat in 2018 in de prijzen viel bij het 48Hour Film Project Amsterdam. ,,Je moet dan een film van acht minuten maken in 48 uur. Dat is echt heel krap hoor. Voor deze productie nemen we de tijd. Om binnen twee dagen een film inclusief montage helemaal af te werken, dat kan eigenlijk niet. We trekken drie maanden uit voor de montage van Oorwurm. De film gaat tien tot vijftien minuten duren’’, zegt Van den Bosch (24) in De Cammeleur in zijn woonplaats.