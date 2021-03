Steen door autoruit handhavers, burgemeester witheet: ‘Grens is overschreden’

De Cloe en gemeente­raad Geertrui­den­berg gaan in ‘open en fysieke discussie’

10 maart RAAMSDONKSVEER - De gemeenteraad van Geertruidenberg gaat op 13 april in discussie met Dick de Cloe over zijn adviezen voor een betere bestuurscultuur. Dat gebeurt fysiek; de deelnemers komen bijeen in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is besloten.