Steekpartij Oosterhout: verdachte opgepakt, man (33) gewond

‘Ed­de­Gij­U­tO­kal?’ Boek over car­na­val­s­in­sig­nes gepresenteerd in Oosterhout

10 maart OOSTERHOUT - Iedere carnavalsfreak moet er wel een aantal in huis hebben: carnavalsinsignes. Al 63 jaar een echt verzamelobject voor de Kaaiendonkers in Oosterhout. Afgelopen zaterdag werd de tweede druk van het boek 'EddeGijUtOkAl?’ over deze insignes gepresenteerd in boekhandel Het Verboden Rijk.