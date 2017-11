Steekpartij in Oosterhout, politie ter plaatse

Wild Romance met 'we­reld-pre­vie­w' over Herman Brood in Rijen

21:49 RIJEN - Best wel bijzonder deze zaterdag in CC De Boodschap in Rijen. De try-out van de hommage aan Herman Brood met alle, nog levende, leden van zijn begeleidingsband Wild Romance. ,,Een wereld-preview'', in de woorden van Koos van Dijk, die 25 jaar de manager was van Brood.