Steeds meer weerstand tegen ‘lawaaiige’ rondweg: ‘Welk probleem wordt hier opgelost?’

Begrip, maar ook teleurstel­ling over afgelasten carnaval: 'Eigenlijk vind ik het te vroeg’

22 augustus GEERTRUIDENBERG/BREDA - Kan het eigenlijk wel, iets van carnaval vieren in 2021? In veel plaatsen in het zuiden van het land worstelen organisaties met dit dilemma. De carnavalsstichting in Geertruidenberg nam dit weekend een rigoureus besluit: er komt geen leutfeest in februari.