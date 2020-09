Steeds meer 'patserbakken' op straat, dankzij de fiscus: ‘Onlangs verkocht ik er een aan een nagelstudio’

Bestuurder rijdt bushokje kapot in Oosterhout: ‘Zijn mond zat onder het bloed’

6 september OOSTERHOUT - Een 27-jarige man uit Wagenberg is in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto tegen een bushokje gereden in Oosterhout. Dat gebeurde rond 01.00 uur op de Strijenstraat. De bestuurder was onder invloed van alcohol en vermoedelijk drugs. Hij is aangehouden.