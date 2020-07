Steeds meer Dongenaren vragen een uitkering aan, en dat aantal loopt straks rap op

DONGEN - Het aantal nieuwe WW-uitkeringen dat de laatste maanden in de gemeente Dongen is verstrekt, is aanzienlijk gestegen. De gemeente verwacht nu ook een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen.

Dat zegt wethouder Petra Lepolder (sociale zaken). Hoewel WW-uitkeringen niet ten laste komen van de gemeente Dongen zijn de cijfers wel degelijk van belang. ,,Nu al is er een stijging van het aantal verstrekte bijstandsuitkeringen in Dongen, terwijl er de laatste jaren sprake was van een structurele daling’’, zegt Lepolder.

De bijstand wordt anders dan de WW wel betaald door de gemeente. Een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen zal dan ook zwaar gaan drukken op de begroting van het toch al noodlijdende Dongen.

Vertragend effect

Lepolder: ,,Het gaat nu nog maar om een tiental uitkeringen die direct aan corona gerelateerd zijn. Maar als de WW’ers straks in de bijstand komen, zal er zeker een sterkere toename komen. Er is sprake van een vertragend effect.’’

Eerder concludeerde Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, al dat meer mensen in de bijstand belanden. De instroom groeit in alle leeftijdsgroepen, maar het sterkst bij mensen onder de 35 jaar. In maart lag het aantal landelijke aanvragen voor een bijstandsuitkering 56 procent hoger dan in februari, in april 78 procent.

Quote Het gaat nu nog maar om een tiental uitkerin­gen die direct aan corona gerela­teerd zijn Petra Lepolder, wethouder

Flexcontracten

Deze ontwikkeling speelt ook in Dongen en in de vergelijkbare buurgemeente Gilze en Rijen. Het beste is dat te zien aan de WW-uitkeringen. In instroom bedroeg in februari 38 wat min of meer normaal is. In maart waren dat er 41 en in april al 90. In mei zakte het cijfer naar 51.

Volgens Lepolder zullen personen met bijvoorbeeld flexcontracten , en dat zijn meestal jongeren, snel overgaan naar de bijstand. ,,Daarnaast lopen er nu nog verschillende compensatiemaatregelen vanuit het Rijk.De verwachting is dat als die maatregelen aflopen, het aantal WW- en bijstandsaanvragen toeneemt’’, zegt Lepolder.

Meer ondersteuning

De mensen die nu vanwege de coronacrisis in de bijstand komen hebben volgens Lepolder grotendeels een ander profiel dan het grootste deel van de mensen die tot nu toe een bijstandsuitkering ontvingen. Ze zouden meer ondersteuning nodig hebben.

,,We gaan actief met deze mensen aan de slag via een digitaal poortproject. Het doel hiervan is om te voorkomen dat kandidaten opnieuw voor langere tijd in een uitkeringssituatie komen. Ondersteuning vindt plaats door middel van groepsworkshops via videobellen, individuele coaching via videobellen en thuiswerkopdrachten. Het is een pilot voor tien personen, waarna we verder kijken.’’