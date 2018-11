Steeds 'groter en mooier’ Huntingtongala in Made mikt op 35.000 euro opbrengst

Ook tv-kok Danny Janssen, Andy Marcelissen, Django Wagner en de gebroeders Ko nemen belangeloos deel aan een evenement dat in korte tijd landelijke allure wist te verwerven.

De volledige opbrengst gaat naar de Joyce Foundation. ,,Joyce zit mijn hart,” heeft Jörgen Raymann ooit gezegd over Joyce van Blerck uit Den Hout , de naamgever van de Joyce Foundation en het gezicht van (leven met) Huntington. Het boek over haar leven 'De Hel van Huntington’ zorgde voor een enorme exposure van de ziekte, waarvoor het onderzoek naar een medicijn in volle gang is.

Na twee keer een charitylunch in zorgcomplex de Kloosterhoeve is nu gekozen voor een feestavond met diner in de grotere locatie van hoofdsponsor De Korenbeurs. ,,De charitylunches zorgden toch voor te veel onrust voor bewoners en personeel in de Kloosterhoeve”, zegt Marja van der Made van De Korenbeurs en bestuurslid van de Joyce Foundation. Een live-verbinding met de Kloosterhoeve zorgt ervoor dat zij toch mee kunnen genieten van het feest.

,,Het wordt inderdaad steeds groter en steeds mooier", lacht Van der Made over de uitstraling van de Joyce Foundation. Met 325 gasten, die 40 tot 100 euro betalen, is het gala stijf uitverkocht. ,,Je hoeft niemand meer te vertellen hoe erg de ziekte van Huntington is‘’, heeft Van der Made ervaren. ,,Echt iedereen werkt mee. We hebben al onze leveranciers aangeschreven. Van het tafellinnen, de kaarsen en de bloemen tot de wijnen en het vlees, alles is gratis geschonken”.



Hoeveel geld er opgehaald gaat worden? Van der Made hoopt op 35.000 euro. In 2016 was de opbrengst maar liefst 44.000 euro. Er worden bijzondere items geveld en wensen van Huntington-patiënten vervuld.



In het eerste jaar leverde deJoyce Foundation al 100.000 euro aan het landelijke campagneteam. Afgelopen juli stonden Van der Made en andere bestuursleden opnieuw in het AMC; nu met 50.000 euro waar zij met onderzoeksleider prof. Eric Reits een bestemming aan gaven. Met dat geld ben je een stuk dichter bij het openen van weer een nieuwe onderzoekslijn in de jacht naar het Huntington-medicijn.

Volledig scherm Karin Bloemen, hier op het Kruikenconcert in Tilburg © Beeld Werkt

Medicijnen

Twee jaar geleden kwam het onderzoek in Nederland tot stilstand. De overheid stopte de financiering. De focus van het toenmalige Prinses Beatrix Fonds werd vernauwd tot spierziektes. Huntington is meer: het is een erfelijke, mensonterende ziekte die qua symptomen lijkt op een combinatie van Alzheimer, Parkinson en ALS. Het verschil is ook dat er al zoveel meer over bekend is dan bijvoorbeeld Alzheimer of Parkinson.

Reits, die ook komt spreken op het gala in Made: ,,We weten wat er mis gaat en waar we in kunnen grijpen. We werken nu al aan het toetsen van medicijnen in verschillende modellen. Het toekomstbeeld is waarschijnlijk een combinatie-therapie met een ingespoten medicijn dat de aanmaak van het klontergevoelige eiwit remt en een pil die de afbraak ervan verbetert "