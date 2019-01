Statusloze kinderen gevangen tussen hoop en vrees

Onzekerheid

De discussie die CDA en D66 vorige week begonnen over verruiming van het kinderpardon heeft veel losgemaakt bij ouders en kinderen die in dezelfde onzekere situatie verkeren. Zoals het Armeense gezin Ashugatoyan dat negen jaar in Nederland verblijft. De kinderen Susanna en Dianna spreken perfect Nederlands, zijn hier geboren en opgegroeid. En ook de ouders zijn ondanks de voortdurende onzekerheid in het asielzoekerscentrum ingeburgerd in het dorp Gilze. De directeur van basisschool De Bolster en de dansdocente van de twee kinderen schreven al een brief waarin ze vroegen of de kinderen alsnog een verblijfsvergunning krijgen.