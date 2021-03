Station Gilze-Rijen zit in de lift, zo blijkt uit onderzoek, maar wat er nu precies veranderd is?

RIJEN - NS-station Gilze-Rijen is bezig met een opmars. Uit een enquête van NS en ProRail blijkt dat reizigers het station vorig jaar aanzienlijk beter zijn gaan waarderen dan in 2019. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de restauratie van het historische gebouw.

In West-Brabant heeft station Breda de hoogte cijfers, Lage Zwaluwe de laagste.

Station Gilze-Rijen stond vorig jaar een hele tijd in de steigers. Het gebouw uit 1916 is weer zo veel mogelijk in de oude stijl teruggebracht. Het station heeft een wachtruimte, toilet en frisdrankautomaat. Gastheren en gastvrouwen zijn vrijwilligers die de boel netjes houden, zij helpen bij de kaartjesautomaat, wensen reizigers goede dag en weten veel over het treinverkeer. Dat valt allemaal kennelijk in goede aarde.

Stationsbeleving

Hoe reizigers ‘hun’ station beleven is van belang voor NS en ProRail. Daarom wordt bij de kleinere stations elk jaar en bij de 47 grootste stations elk kwartaal gemeten hoe de stationsbeleving van passagiers is. De vervoerder en spoorbeheerder zien zo wat de invloed is van ontwikkelingen in of rondom de stationsgebouwen.

Volledig scherm Het stationsgebouw van halte Gilze-Rijen zoals het er in 2017 uitzag. © Pix4Profs / Edwin Wiekens

Janny Schouten is lyrisch over het opgeknapte gebouw. De Oosterhoutse reist regelmatig met de trein, doet vooral dagtripjes. Ze herinnert zich nog dat er een aparte keet was geplaatst en hekken. ,,Ik was benieuwd hoe het zou worden, maar ik ben heel tevreden met het resultaat.”

Quote Het is een mooi gebouw, maar ik moet nog eens goed kijken om te zien wat er veranderd is Khalil Alwadi, treinreiziger

Ook Khalil Alwadi vindt het een mooi gebouw. Hij reist vaak met de trein. Naar Breda waar hij op het Radius College de ict-opleiding doet, of naar Tilburg. Vijf jaar woont de Syriër in Nederland. Hij is vooral onder de indruk dat het station al van 1916 is. ,,Het is een mooi gebouw, maar ik moet nog eens goed kijken om te zien wat er veranderd is.”

Hij had het jammer gevonden als het afgebroken was, waar sprake van is geweest.

Breda

NS-woordvoerster Inge Rijgersberg geeft Breda als voorbeeld wat er gebeurt met opmerkingen uit de enquête. ,,Reizigers vonden het te veel waaien op de perrons. Daarom hebben we windschermen geplaatst.” Een oplossing is niet altijd mogelijk.

Station Lage Zwaluwe scoorde in 2019 het slechtst. ,,Het ligt buiten het dorp en langs de snelweg. We hebben het gebouw wat opgefrist, dat scheelt wel iets.”

Dat blijkt uit de cijfers die aangeven welk percentage reizigers het station met een 7 of meer waardeert. Scores telkens in 2020 en 2019. Bergen op Zoom: 73,9 (58), Breda: 85,5% (90%), Prinsenbeek: 58,2 (57), Etten-Leur: 75,5 (55), Gilze-Rijen: 72 (66), Lage Zwaluwe: 39 (27), Oudenbosch: 65 (73), Roosendaal: 68,3 (63), Zevenbergen 76,5 (72).