Statement: Hooipolder verandert in knooppunt Halve Zool

Raad Drimmelen grijpt in: geen 150 maar ‘slechts’ 10 hectare voor zonnevel­den

28 februari MADE - Een unanieme gemeenteraad heeft vanavond met een motie en amendement ingegrepen in het zonneveldenbeleid van Drimmelen. Dat betekent onder meer dat niet 150, maar nog slechts 10 hectare tot 1 januari 2021 in het buitengebied beschikbaar is voor het ontwikkelen van zonnevelden. Dat betreft het zonneveld van het Traais Energie Collectief (TEC) aan De Bergen in Terheijden, dat door de gemeente is benoemd tot pilot.