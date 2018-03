Starterswijk De Repel in trek bij Zwaluwnaren en forenzen

Het is nu vooral nog blubberen in de modder op de bouwweg voor de rijwoningen van fase 2. De negen huizen staan nog in de steigers, maar over drie maanden woont Chantal Kuipers (31) hier samen met haar jonge gezin. Een mooi vooruitzicht: "Eindelijk iets betaalbaars naar onze zin. Een starterswijk als deze is er hier nog niet."

Een rustige wijk, waar naast de starterswoningen ook op veertien vrije kavels wordt gebouwd. Ideaal voor jonge gezinnen, vindt Kuipers. "Geen doorgaande wegen en de vriendjes straks om de hoek." Zoontje Aidan (4) moet nog wel even wennen. Hij neemt straks het liefst zijn vertrouwde huis mee naar de nieuwe wijk, dat overigens maar iets verderop ligt.

Veel vraag

"Het blijft altijd een gok, dertig starterswoningen in een klein dorp. Maar het is goed uitgepakt, er is veel vraag naar", zegt Sander Marijnissen projectontwikkelaar bij Maas-Jacobs terwijl hij samen met uitvoerder Jan de Leeuw de woningen laat zien.

Een goede starterswoning? "Compact, scherp geprijsd en met voldoende keuzemogelijkheden om het naar je eigen smaak te kunnen maken." Duurzaam zijn ze ook: er wordt luchtdicht gebouwd en op ieder dak zitten minstens vier zonnepanelen. De Leeuw: "Als ontwikkelaar moet je een vooruitziende blik hebben, inspelen op behoeften."

En die behoefte is er blijkbaar. De woningen waren al snel vergeven, en dat niet alleen aan Zwaluwnaren. "Het is hier lekker rustig en ik sta niet in de file naar mijn werk", zegt Ashwin Meijer (48), afkomstig uit de Flevopolder en sinds twee jaar aan het werk in Roosendaal. Waarom Lage Zwaluwe? "Het kwam toevallig op m'n pad. Ik heb niet per se een speciale band met het dorp, maar heb er gewoon een goed gevoel bij."

Prijzen stijgen

Ruim de helft van de nieuwe bewoners komt uit het dorp zelf. "De rest uit omliggende plaatsen en steden als Dordrecht en Rotterdam", weet makelaar Jack Biemans. "Lage Zwaluwe is door de ligging altijd al aantrekkelijk geweest voor jonge forenzen. Nu de prijzen in de steden stijgen en de hypotheekrente aantrekkelijk is, lijkt dat alleen maar toe te nemen. Bovendien is hier de rust en ruimte."

In zijn bestand staan nog zeker 25 geïnteresseerden voor een dergelijke woning in Lage Zwaluwe. "De markt is er zeker. Dat gaat door tot aan de tweekappers richting de drie ton."

De ruimte is er ook: het bestemmingsplan Lage Zwaluwe-West uit 2009 spreekt over plek voor 370 woningen. "Een enthousiaste calculatie", geeft wethouder Jan-Willem Stoop nu toe. Voor hem ligt het uitgevouwen bestemmingsplan, waarvan maar weinig beoogde woningen in ontwikkeling zijn gekomen.

Sociale huurwoningen

"Ook driehonderd woningen is nog ruim genomen. Een impuls is zeker nodig, maar er staan ook veel huizen in de verkoop. Het moet een gezond evenwicht zijn. Ook moeten we meer gaan kijken naar de mogelijkheden voor sociale huurwoningen."

Kuipers huurde al die jaren al een woning in Lage Zwaluwe. "Te koop zijn vooral kleine dijkwoningen waar je veel geld voor de verbouwing in moet stoppen. Of juist huizen van boven de vijf ton. Dat is niet te betalen. En dit kun je meteen naar je smaak laten bouwen."

Meijer knikt. Met zijn harde g ziet hij het wel zitten om in te burgeren op het Brabantse platteland. "Fijn toch, als het ware is iedereen een beetje nieuw in de wijk. Voorzieningen zijn er inderdaad niet veel hier, maar de basis is er wel. En misschien krijgt dat ook wel weer een impuls als er straks meer bouwprojecten bijkomen."

Buurtbarbecues, dorpsfeesten; Kuipers ziet het al helemaal voor zich. "Over tien jaar zullen hier wel veel kids rondlopen."