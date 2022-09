Starten duurt een kwartier. Maar dan, dat geplof...

DONGEN-VAART - Ook de Bulldog Lanz HN3 stond gisteren te pronken op de Vaartse Oldtimerdag. Eigenaar Gerard Lemmens is gek op het ploffende geluid dat zijn trekker voortbrengt. Maar voordat het zover is, daar komen heel wat rituelen bij kijken.

Bij een moderne tractor draai je een sleuteltje om of druk je op een knop, en binnen een tel slaat de motor aan en rijdt je het erf af. Maar bij de Bulldog Lanz HN3, een in 1935 in Maagdenburg geproduceerde trekker, ligt dat toch wat anders. Daar gaan voor eigenaar Gerard Lemmens (65) uit Loon op Zand, die met zijn eencilinder aanwezig is bij de 22e editie van de Vaartse Oldtimerdag, tal van rituelen aan vooraf voordat de eencilinder dat zo kenmerkende plofplof laat horen.

Benzinebrander

,,Je bent er een kwartier meer bezig om ‘m aan de gang te krijgen”, zegt de boerenzoon, opgegroeid in Hilvarenbeek. ,,Je moet ‘m starten met een benzinebrander. Vandaar dat ik nog twee flesjes benzine heb meegenomen, anders kom ik niet meer thuis. Die brander moet je vooraan vijftien minuten onder zijn neus hangen, zodat de diesel verwarmd wordt en vervluchtigt.”

Daarmee ben je er nog niet. ,,Bij een gewone tractor slaat de startmotor automatisch aan, deze moet je handmatig in de compressie trekken. Dat doe je met het stuur.” Hij demonstreert het: stuur losgemaakt, vastgeschroefd aan de krukas. ,,Moet je nog wel de goede kant opdraaien, anders zitten de versnellingen verkeerd. Moet je opnieuw beginnen.” Dan nog is het ritueel van het starten nog niet voorbij. ,,Als-ie lang stil heeft gestaan, is al de olie uit leidingen weggezakt. Moet ik met boorzwengel roeren, 180 keer.”

Onder de foto : Gerard wilde een eencilinder

Volledig scherm Prachtige oldtimers te zien op de Vaartse Oldtimerdag © Pix4Profs/ Gino van Outheusden

‘Ploffen klink als muziek’

Uiteindelijk volgt de beloning. ,,Dat ploffen, voor mij klinkt het als muziek in mijn oren. Dat gold ook voor de vorige eigenaar, De Bruin uit Oudewater. Als hij rondom zijn huis ging werken, zette hij de tractor in zijn schuur aan. Puur voor het geluid, het was zijn radio.” Waarom dan toch afscheid genomen van zijn lieveling? ,,De leeftijd. Nee, niet van de tractor. Van hemzelf.”

Twintig jaar geleden zag Lemmens in De Klep, het blad van de Historische Motoren- en Tractorvereniging, dat deze tractor te koop werd aangeboden. ,,Een eencilinder, die wilde ik. Hij was niet te groot, dus kon ik ‘m kwijt in mijn garage.” Het was een roestbak, nog altijd heeft corrosie vrij spel. ,,Vind ik juist mooi, heeft wel wat. Ik heb in ieder geval aanspraak genoeg.”

Onder de foto: als de wiedeweerga naar voormalig Oost-Duitsland

Volledig scherm Ook oude racemotoren te zien op de Vaartse Oldtimerdag © Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Snel opgehaald

De Bruin had ‘m gevonden in een dorpje in het voormalige Oost-Duitsland. ,,Een prijs afgesproken met de eigenaar, daarna als de wiedeweerga zijn broer eropaf gestuurd. Die reed met zijn transportbedrijf op het Oostblok. Want als die vorige eigenaar rond zou gaan zingen wat hij ervoor had gekregen, zou iedereen zeggen dat-ie veel meer had moeten vragen. Kun je opnieuw gaan onderhandelen, moet je gegarandeerd dieper in de portemonnee duiken.”

Een jaar of tien geleden kreeg Lemmens, projectleider in de elektrotechniek – ,,Daar heb ik met deze tractor niks aan. Die heeft alleen een paar lampen en een dynamo” -, de kans om zijn Bulldog Lanz, waarvan er tweeduizend zijn geproduceerd, van de hand te doen. Niet gedaan, al werd er wel 12.000 euro voor geboden. En, wat zou dit oudje nu waard zijn? ,,Geen idee, wat de gek ervoor geeft.”