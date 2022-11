Stapels aan nepmerkkleding gevonden in huis in Raamsdonksveer

Risico's voor gezondheid ‘uiterst gering’: hoogspan­nings­lijn bij 's Gravenmoer blijft onveran­derd

’S GRAVENMOER - Er komt geen verandering in het tracé van de hoogspanningslijn die langs de bebouwde kom van ’s Gravenmoer gaat lopen. De gemeente Dongen had daar om gevraagd, nadat er onrust was ontstaan over mogelijke gezondheidsrisico’s.

