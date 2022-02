Standhazensedijk bij Drimmelen wordt versterkt

‘Stuitend’ en ‘hautain’: Harde clash wethouder Gilze en Rijen met raad over sporthal Achter de Tuintjes

RIJEN - Wethouder Aletta van der Veen (Kern’75) is woensdagavond tijdens een discussie in de commissievergadering Samenleving over sporthal Achter de Tuintjes in Gilze hard in aanvaring gekomen met een deel van de gemeenteraad van Gilze en Rijen.

17 februari