Standaardwerk over geschiedenis van Oosterhout komt online

Het boek is uitverkocht en Gorisse wil graag dat de tekst beschikbaar blijft. Gorisse: ,,Het is zonde als mensen het boek niet meer kunnen inzien. Er is nog steeds veel vraag naar.” Een herdruk van het geschiedenisboek met 600 pagina's en 1000 illustraties zit er niet in.

Herdruk is niet haalbaar

Gorisse: ,,Dat is een flinke investering. Dat is niet haalbaar, maar internet is wel te doen. De basistekst is digitaal beschikbaar. De vormgever van het boek, Kees Kanters, is bezig om alles over te zetten naar de website. Dat is nog een behoorlijke klus. Ik verwacht dat het boek in maart of april op de website staat.”