Stadsverwarming Breda blijft uit Geertruidenberg komen

Het contract tussen centrale-eigenaar RWE en energieleverancier Ennatuurlijk zou in 2024 aflopen. Beide partijen hebben de termijn onlangs verlengd. De centrale doet de kolen in de ban en gaat binnen enkele jaren volledig op biomassa draaien. Volgens Ennatuurlijk-directeur Erik Stronk is dat een belangrijke reden om door te gaan met het huidige Amerwarmtenet. "De warmtevoorziening wordt zo verduurzaamd, zonder dat de mensen daar iets voor hoeven te doen. We moeten af van fossiele brandstoffen als gas. Een van de alternatieven is het warmtenet."

Warmtering

Volgens RWE-directeur Taco Douma verdringen warmtenetten steeds vaker gas als warmtebron in huis. "Mensen vragen zich af of ze zelf hun gaskachel weg moeten doen. De oplossing zit hem in een collectief systeem als dit." Ennatuurlijk is volop in gesprek met woningcorporaties en gemeente Breda om steeds meer huizen aan te laten sluiten op het warmtenet. Er wordt bijvoorbeeld momenteel onderzocht of er een ‘warmtering' rond Breda komt. "Daar kunnen we nieuwe delen van de stad op aansluiten." Binnenkort worden er meer details bekend. Volgens Stronk is de warmtevraag in de regio groot. "Ik durf er geen cijfer op te plakken, maar ik ben geneigd te zeggen dat we nog twee keer zoveel zouden kunnen leveren."

'Amercentrale beste oplossing'

De afgelopen jaren werd zowel door de landelijke als lokale politiek veelvuldig gesproken over de sluiting van de kolencentrales, zoals de Amercentrale. Voor Ennatuurlijk was dat de reden om te zoeken naar alternatieven. "Mocht RWE wegvallen, dan moesten we een goed alternatief hebben", meent Stronk. "Dus hebben we gesproken met Attero in Moerdijk. Maar RWE heeft een duidelijke visie, krijgt subsidie voor het stoken van biomassa. Doordat nu de verduurzaming van de Amercentrale geborgd is, is dit de beste oplossing."