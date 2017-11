Stadsbus ramt auto met zwangere vrouw in Geertruidenberg

video Groot Winkelplein Oosterhout komt op stoom

16:16 OOSTERHOUT - Er is veel veranderd op de Woonboulevard in Oosterhout. Het busstation is weg, de Praxis is 1 november geopend, Karwei vertrekt, de straat Meerpaal is verlengd tot aan de Europaweg en de scherpe bocht in Meerstoel is toegangsweg geworden. Verder is de naam Woonboulevard omgedoopt tot Groot Winkelplein Oosterhout.