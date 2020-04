Stadhuis Oosterhout op de schop door corona

Video 100 geïsoleer­de ouderen in Gilze en Rijen opgevro­lijkt met bloemen: 'Aan iedereen wordt gedacht!’

10 april RIJEN - Niet alleen de zon straalde Goede Vrijdag uitbundig. Kleurrijke bloemen toverden vrijdag bij zo'n 150.000 ouderen in Nederlandse verzorgingshuizen een stralende lach op het gezicht. Zo ook bij 50 bewoners van woonzorgcentrum Vita in Rijen en 50 bewoners van Zorgcentrum Sint Franciscus in Gilze. Ze waren zichtbaar aangedaan door het hartverwarmend gebaar, een hart onder de riem in deze eenzame coronatijd.