Staatssecretaris stelt besluit luchthavens 3 jaar uit

GILZE EN RIJEN - Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie stelt de termijn voor luchthavenbesluiten voor de militaire luchthavens Woensdrecht, De Peel en waarschijnlijk Gilze-Rijen nu met drie jaar uit. Dit noodverband is nodig omdat deze vliegvelden anders hun functie van luchthaven per 1 november kwijt raken.

Dat schrijft de bewindsvrouw in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer, die daar 30 mei over vergadert. In 2008 is besloten binnen vijf jaar voor alle acht militaire luchthavens in Nederland een luchthavenbesluit te nemen, waarin het gebruik en de relatie met de omgeving wordt vastgelegd. Dat lukte niet voor alle luchthavens. De termijn is eerder twee keer met twee jaar verlengd tot uiterlijk 1 november 2018 en nu dus nog een keer met drie jaar.

Woensdrecht

De staatssecretaris schrijft dat 1 november ook niet gehaald wordt. Zeker niet voor Woensdrecht, waar grootschalige nieuwe activiteiten komen als een onderhouds- en testcomplex voor motoren van het nieuwe jachtvliegtuig F-35 en een distributiecentrum voor onderdelen van deze nieuwe jet. Daar zijn nieuwe berekeningen nodig voor geluid. Ook niet voor de voormalige vliegbasis de Peel, want bijzonder is dat Defensie de banen opnieuw in gebruik wil nemen. Defensie wil meer oefenen, gezien de instabiele situatie in Europa en NAVO-verplichtingen.

Het ministerie hoopt dat het besluit voor Gilze-Rijen nog wel voor 1 november genomen kan worden. Gezien de ruim 800 bezwaren die tegen het concept-luchthavenbesluit zijn ingediend, aanvullend onderzoek en bezwarentermijnen lijkt dat een onmogelijkheid. Defensie klaagt ook dat er te weinig personeel is voor het tijdig klaren van alle klussen. Dat betekent dat de onzekerheid langer blijft duren over waar gebouwd mag worden. Maar ook welke isolatiemaatregelen of uitkoop van woningen Defensie gaat doen.

Gemengde gevoelens

In de gemeente Gilze en Rijen wordt het wetsvoorstel met gemengde gevoelens ontvangen. Wethouder Rolph Dols is blij als uitstel betekent dat Defensie dan ook de tijd neemt om de ruim 800 bezwaren van provincie, gemeenten, natuurorganisaties, groepen en individuen tegen het conceptluchthavenbesluit goed te onderzoeken. ,,Daarbij gaat het onder meer om verzoeken om een betere rekenmethode, zoals Defensie zelf toegeeft, te gebruiken voor overlast. Maar ook de trillingen door rattlenoise nader te onderzoeken en meer simulatoren in te zetten tegen de overlast.''

Bijzonder vindt Dols hij dat in het wetsvoorstel al afscheid wordt genomen van de inperking van de reserveveldfunctie. Onder meer de banen van Gilze-Rijen kunnen eens per acht jaar zes maanden als achtervang dienen wanneer de banen op Deelen en Eindhoven nieuw asfalt krijgen. ,,Feitelijk is er geen jet geweest, maar wordt het jaarlijks als zes maanden geteld in de geluidsbelasting. Daardoor mag in grote gebieden rond de basis niet gebouwd worden.''

Aanvullend onderzoek

De wethouder verwacht 'vrijwel zeker' dat er aanvullend onderzoek komt voor het milieueffectrapport. Dat wordt maandag bekend. Dan reageert de MER-commissie of de reacties van Defensie op de 800 bezwaren in overeenstemming zijn met de kritische adviezen van deze machtige club.

Helikopterwerkgroep