Staatssecretaris: ‘Snel oplossing voor omstreden Tuf Recycling uit Dongen’

Opgefleur­de vuilstort wél ‘Waal­wijk-proof’

12:15 WAALWIJK - Wat in Tilburg een fiasco was, blijkt in Waalwijk vooralsnog wel een succes. De opgefleurde afvalcontainers die vorige maand in zowel Waalwijk als Tilburg werden geplaatst, staan er in Waalwijk nog altijd onberispelijk bij. In Tilburg waren ze na drie dagen alweer terug bij af. De bloemen gejat, het afval gewoon weer naast de containers geplempt.