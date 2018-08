Staatsbosbeheer kapt bomen in boswachterij Dorst

Oosterhou­ter (23) rijdt onder invloed en raakt rijbewijs kwijt

10:48 OOSTERHOUT - Een Oosterhouter is in de nacht van dinsdag op woensdag in de kraag gegrepen door de politie. De 23-jarige man reed omstreeks 02.00 uur met hoge snelheid door de Vogeltjesbuurt in Oosterhout, iets wat de politie niet ontging.