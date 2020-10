Sportscholen gaan verschillend om met coronaregels: ‘Hypocriet om met mondkapjes rond te lopen’

Maar het dragen van mondkapjes blijft zonder wettelijke verplichting toch een dingetje...

Bij Black and White Community in Breda veranderde er volgens Emilio Wille (25) niet zoveel: "De regels die we al hadden, zijn onveranderd gebleven. Wel maken we er onze leden nog meer op attent. Wij zijn blij dat we over zalen beschikken met hele hoge plafonds en een kwalitatief zeer goed ventilatiesysteem."

Wille: ,,Daarnaast zijn er nog altijd de vakken waarin de leden op veilige afstand kunnen sporten, zijn er looproutes, komen ze op gespreide tijden via de hoofdingang binnen en vertrekken ze via de nooduitgang en ga zo maar door."

Geen onrust

Bij Black and White heerste voorafgaand aan de persconferentie van het kabinet geen onrustig gevoel onder leiding en medewerkers, volgens Wille. "Nee, over het sportgedeelte zaten we niet in de rats. Onze verwachting dat we door mochten, kwam uit. Maar het horecagedeelte was een ander verhaal, want we moeten echt de omslag maken naar het bezorgen en afhalen van onze vegan maaltijden.”

Bij de sporters zelf bemerkte Wille wel enige spanning: "Toen dat onterecht bleek, waren ze erg opgelucht. Zeker nu veel mensen ook nog eens thuis werken en daardoor minder de deur uitkomen, blijft de sportschool over als zo ongeveer het enige sociale contactmoment.”

Waar bij bijvoorbeeld de vestigingen van Basic Fit het dragen van mondkapjes sinds woensdag 22.00 uur verplicht is als je door de club rondloopt, is dat bij Black and White niet het geval. Wille daarover: “We laten het aan onze leden en medewerkers zelf over om te beslissen of ze wel of geen mondkapje dragen. Het is wat ons betreft lichtelijk hypocriet om het ene moment een mondkapje te dragen en het dan in dezelfde ruimte weer af te doen.”

Dringend advies

Ook directeur Cees Arendse (38) van de gelijknamige sportschool met vestigingen in onder meer Oosterhout, Dongen en Breda verplicht leden niet om een mondkapje te dragen.

"Maar we laten wel merken dat we het erg waarderen en zien het als een dringend advies om ze te gebruiken als men zich verplaatst. Onze medewerkers dragen ze al een tijdje en we constateren de laatste dagen ook een toename in gebruik bij onze leden. Maar zolang het geen wet is, gaan wij het niet verplichten.

Arendse: ,,Wij nemen de regels erg serieus, al zijn ze niet altijd even duidelijk. In de zalen hebben we het maximum van 30 personen doorgevoerd. Op eigen initiatief hebben we de onderlinge afstand verruimd van 1,5 meter tot twee en soms wel drie meter.”

Terwijl er weer een paar sporters met mondkapjes meter voorbijkomen, wijst Arendse op het Oosterhoutse zwembadgedeelte waar weer andere regels gelden: “In het sportgedeelte zijn de kleedkamers en douches buiten gebruik. Maar je niet kunnen omkleden in een zwembad maakt zwemmen haast onmogelijk. Goed dus, dat daar rekening mee is gehouden. Dat geldt ook voor een sport als tennis op onze banen in Dongen. Dat is goed te doen met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dat geldt dan weer niet voor squash, dus die banen zijn gesloten."