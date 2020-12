Sporthal Parkzicht eerder plat: 'Kale vlakte nodigt niet uit tot vernielingen’

RAAMSDONKSVEER - Sporthal Parkzicht gaat eerder dan gepland tegen de vlakte. De vernielingen op het complex van voetbalclub RFC hebben de ontwikkelingen versneld. ,,We gaan in het nieuwe jaar zo snel mogelijk met de sloop beginnen", zegt wethouder Mike Hofkens.

Hij reageert hiermee op vragen vanuit de fractie Lokaal Plus. ,,Een kale vlakte nodigt in ieder geval minder uit tot vandalisme”, aldus Bert van den Kieboom over het aangrenzende sportcomplex dat de afgelopen weken geplaagd wordt door vernielingen.

Quote Een kale vlakte nodigt in ieder geval minder uit tot vandalisme Bert van den Kieboom, Lokaal Plus

Gisteren werd bekend dat RFC maatregelen treft door extra hekwerk te plaatsen en bestaand hekwerk te verhogen. Ook het cameratoezicht wordt verbeterd.

Dat vandalen er vanaf het terrein van de sporthal zowat uit het zicht en dus ongestoord hun gang konden gaan was voor de club en de gemeente een doorn in het oog. Komt bij dat de verouderde sporthal al enige weken dicht is. Er ontstond een onveilige sitiuatie na een mankement in de elektriciteit.

Wilsdonck

Op de plek van de sporthal komt de nieuwe Wilsdonck-basisschool in combinatie met een sportzaal. De bouw is vertraagd nu de gemeente erop aandringt om ook De Vonder in het schoolgebouw te vestigen. Daar is nog steeds geen overeenstemming over.

Juist daarom had Lokaal Plus een paar weken geleden al om sloop gevraagd. ,,Daarmee kun je als gemeente een signaal afgeven en laten zien dat je er nog steeds mee bezig bent", aldus Van den Kieboom, ,,dat je in ieder geval al volgend jaar deze hal wilt slopen".

Quote De sporthal moest toch gesloopt worden Mike Hofkens, wethouder

De bedoeling was om die na het binnensportseizoen in juni plat te leggen. Die datum wordt dus naar voren gehaald. ,,Ik neem de suggestie ter harte”, zegt Hofkens. ,,Vanwege de toekomstplannen en vanwege de overlast die daar nu bij komt. De sporthal moest toch gesloopt worden".