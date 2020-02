Sporthal en zwembad Den Butter in rijen draaien als een tierelier

RIJEN - Sportcomplex Den Butter in Rijen heeft een uitstekend eerste jaar gedraaid. Dat zegt locatiemanager Daniël Ossenblok van exploitant Optisport. In de sporthal is nagenoeg geen plek meer voor nieuwe huurders, terwijl het zwembad ook als een tierelier draait.

De nieuwe sportcomplex kostte ongeveer 11 miljoen euro en werd in mei 2018 opgeleverd. Over het afgelopen jaar kan Optisport goede bezoekersaantallen overleggen. Ruim 55.000 mensen bezochten in 2019 het zwembad. ,,We hebben een prima eerste jaar achter de rug. Het bad ligt voor het grootste deel van de dag vol. Alleen donderdag- en vrijdagmiddag tussen 2 en 4 is er nog plek. Al loopt de aquatherapie zo goed dat we overwegen een nieuwe groep te vormen die op vrijdagmiddag zwemt. Dan hebben we eigenlijk alleen nog op donderdagmiddag plek voor uitbreiding", aldus Ossenblok.

Zwemlessen

Bijna 16.000 mensen kwamen op het recreatief zwemmen af, terwijl nog eens ruim 11.000 via doelgroepen een duik namen. Het gaat dan om onder meer aquazwemmen en baby-peuterzwemmen. Verenigingen zijn ook veelvuldig in het bad te vinden. Het is de thuisbasis voor zwemclub De Flippers, de reddingsbrigade en twee duikverenigingen. Ze brachten ruim 8.500 bezoekers in het water. De grootste groep zwemmers vormen kinderen en volwassenen die leren zwemmen. Liefst 18.220 volgden zwemlessen, 810 zwommen af voor hun diploma. Een kleine 390 mensen namen een plons toen het bad door een groep werd afgehuurd.

Quote De hal is zes avonden in de week, van 18.00 uur tot 23.00 uur, gevuld. Daniël Ossenblok, locatiemanager sportcomplex Den Butter

Intensief gebruik

De sporthal draait volgens de locatiemanager 'super'. ,,De hal is zes avonden in de week, van 18.00 uur tot 23.00 uur, gevuld. Overdag maken onder meer basisschool De Kring en de buitenschoolse opvang (bso) gebruik van het gebouw en worden er bijvoorbeeld valpreventielessen gehouden. Iedere week, op zaterdag en zondag, zijn er sportwedstrijden. Ossenblok: ,,Er wordt intensief gebruik gemaakt van de hal door alle partijen. Eigenlijk is er geen ruimte meer voor nieuwe verenigingen. Ja, we zijn heel tevreden over hoe het loopt.”