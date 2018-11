Sportgala Oosterhout krijgt mogelijk extra geld

Afgelopen week kwam Gemeentebelangen, de grootste partij, met een voorstel om de subsidie voor het Sportgala aan te vullen. Volgens die partij kan dit gedekt worden met geld van theater De Bussel, dat in 2017 de subsidie niet volledig gebruikt heeft. “We krijgen al jaren hetzelfde bedrag van de gemeente, maar alles is in de loop der jaren duurder geworden“, verklaart Ron Paulissen van het Sportgala. “Zoals de techniek. Als je dat hebt geregeld, dan is het geld al bijna op. Daarnaast hebben we een apart sportkatern in het Weekblad wat geld kost en zijn er enkele sponsors weggevallen. We teren al jaren in. We hebben wel wat gespaard, waardoor de komende editie nog lukt. Maar daarna wordt het een probleem.“