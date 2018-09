Sportgala Dongen kiest sportman, sportvrouw en sportploeg 2018

Verenigingen, persoonlijke trainers of wie dan ook, konden een team of een individuele sporter aandragen om in aanmerking te komen voor de titel sportman, sportvrouw of sportploeg van 2018. Daarnaast was er ook een prijs voor het aanstormend talent. Deze prijs, vernoemd naar topatlete Nadine Broersen en ambassadeur van het Sportgala Dongen, werd door de atlete zelf uitgereikt aan Murat Baysan. Als voetballer is hij ook actief als scheidsrechter. De Cammeleur was met ruim 400 belangstellenden volledig bezet. Diverse spetterende optredens liepen als een rode draad door de avond die van commentaar werd voorzien door Johan van der Made.