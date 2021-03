Sportbeleid is ook verduurzamen en tarieven verlagen in Gilze en Rijen

RIJEN - Gilze en Rijen beweegt! is de titel van het nieuwe beleidsplan Sport. Dat gaat best goed, maar kan beter. De gemeente wil meer dan stimuleren alleen. Voor het eerst zijn bijvoorbeeld ook accommodaties in het plan ingebracht. Daarmee de vraag of isoleren of zonnepanelen plaatsen de huurkosten kunnen verlagen, ten gunste van de verenigingen.

Het belang van bewegen en sporten is in tijden van lockdowns te meer cruciaal gebleken. Het nieuwe beleidsplan sport en beweegbeleid 2021-2025 kijkt verder. Want sport en bewegen wordt gekoppeld aan gezondheid, achterstandsgroepen, ouderen, mindervaliden, allochtonen. In inclusiviteit is winst te halen, ook op medisch vlak. Zorginstellingen, zorgaanbieders worden opgeroepen mee te doen.

Accommodaties

In de commissie Samenleving was de steun woensdagavond breed voor het beleidsplan dat de accommodaties, aanbieders en sportprogramma bijeen brengt. In een lege hal gebeurt niet veel en een vereniging zonder hal of veld komt ook niet ver. De commissie Samenleving steunde het plan, maar vroeg steun voor alle noodlijdende verenigingen.

Het uitgangspunt blijft dat verenigingen zichzelf redden. ,,Maar brede steun is mogelijk”, vertelde wethouder David Vermorken. Een lagere huur of kwijtschelding van huur tijdens de eerste lockdown is afgehandeld. ,,Binnenkort besluit het college over steun vanwege de tweede lockdown.” Hij nodigde clubs die kopje onder dreigen te gaan uit om te komen praten.

Buurtsportcoach

Het college wil een extra buurtsportcoach aanstellen, maar weet nog niet of er wel 50.000 euro voor is. De vraag is of de andere twee ABG-gemeenten het plan ook zo willen invullen. De hoop is dat bij een in grote lijnen zelfde plan een ambtenaar vrij kan worden gespeeld. Maar die onzekerheid zat de commissieleden toch niet lekker.