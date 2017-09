Sport, een schaatsbaan en nog meer 'reuring' op de Randoet

UPDATE Gevonden Christusbeeld Dongen komt van begraafplaats Hoogerheide

21:25 DONGEN/HOOGERHEIDE - De zoektocht naar de eigenaar van het houten kruisbeeld, dat maandag in een sloot in Dongen werd aangetroffen duurde niet lang. Kort nadat BN DeStem woensdagavond een bericht over het Christusbeeld online plaatste, meende wijkagent Chris van der Veen het twee meter hoge beeld te herkennen. ,,Dat stond tot voor korte op de begraafplaats in Hoogerheide.''