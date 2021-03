Spoorzicht en Spoorhof, 43 nieuwe appartementen tegenover het station in Rijen

analyse Links lijkt definitief verleden tijd in West-Bra­bant

18 maart BREDA - De VVD was al de grootste partij in West-Brabant, de laatste verkiezingen hebben die status nog verder versterkt. Met 29 procent van de stemmen doen de liberalen het in deze regio zelfs beter dan landelijk. Deze streek wijkt af van het landelijke beeld, doordat niet D66 maar de PVV als tweede is geëindigd.