Speuren en ontdekken tijdens de Muizentochten door Geertruidenberg en Raamsdonk

Verspreid door Geertruidenberg, en een stukje Raamsdonksveer staan twaalf muizen opgesteld voor een gezellige familie-wandeltocht. Sinds een half jaar is er een tweede muizentocht in de gemeente bijgekomen, in Raamsdonk. Daar ‘wonen’ negen muizen. Beide tochten zijn los van elkaar te bewandelen.

De muizen die je onderweg tegenkomt, hebben allitererende namen als: Kris Kruitmuis, Mario Melkmuis, Vigo Vismuis en Mieke Molenmuis. Elke muis heeft zijn eigen plek: aan het water, bij een speeltuin of in de buurt van een bezienswaardigheid. Ze stellen zichzelf aan je voor in de vorm van een versje. En vertellen iets over de plek waar ze wonen. Zo leer je op een leuke manier meer over (de historie van) je stad of dorp.