Speelvlot in vijver Raamsdonksveer

Eist 18 jaar cel voor granaataan­slag in Oosterhout en liquidatie in Tilburg

16:38 TILBURG - Justitie heeft woensdag 18 jaar cel geëist tegen Murat K. voor de moord op de 48-jarige Turk Hakki Yesilkagit. Hij werd in 2006 doodgeschoten in zijn auto in de Mahlerstraat in Tilburg. Ook acht justitie K. schuldig aan de aanslag in 2006 met een handgranaat in Oosterhout.