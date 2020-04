Speelgoedmuseum Oosterhout kan tien jaar door

D66 pleit wederom voor opengooien milieu­straat Gilze en Rijen

19:30 RIJEN - De D66-fractie vraagt het college van B en W de milieustraat van de gemeente Gilze en Rijen alsnog te heropenen voor het aanleveren van grof vuil. Net nadat beperkingen vanwege de uitbraak van het coronavirus in het leven werden geroepen, sloot de gemeente de milieustraat in Rijen. Kort daarna is die alleen heropend voor aanlevering van snoeiafval.