Speed, mdma én de uiterst gevaarlijke drug fentanyl in Oosterhouts schuurtje

BREDA - In een schuurtje in Oosterhout is op 12 maart anderhalve liter fentanyl gevonden. Dat is een levensgevaarlijke harddrug die al in kleine hoeveelheden fataal kan zijn. Een 30-jarige Oosterhouter zit in de gevangenis op verdenking van het bezit ervan.

De 32-jarige Wesley P. werd de dag ervoor opgepakt op de snelweg bij Wilp. Dat gebeurde op basis van het kenteken van zijn auto. In de auto werd een verborgen ruimte ontdekt, waarin bijna 12 kilo mdma werd gevonden. De dag erna ging de politie zijn woning in Oosterhout in en vond daar nog eens 12 kilo speed, 19 kilo mdma en dus nog anderhalve liter fentanyl.

Fentanyl is een pijnstiller die tachtig keer zo sterk werkt als morfine, maar wel vrij eenvoudig te verkrijgen via internet. In februari werd in een schuurtje in Eindhoven een kilo van het spul gevonden.

Prince

Het Openbaar Ministerie zei toen dat voor zover bekend niet eerder in Nederland 'zo'n grote hoeveelheid van deze uiterst gevaarlijke stof' is aangetroffen. Een dosis van 2 milligram fentanyl kan al dodelijk zijn. In Europa is het relatief nieuw, maar in Amerika vallen jaarlijks doden. De bekendste is de zanger Prince, die op 21 april 2016 overleed aan een overdosis.

Het ging in Oosterhout om anderhalve liter van een vloeistof met daarin fentanyl verwerkt. Officier van justitie Kristel Simpelaar kon niet vertellen hoeveel precies.