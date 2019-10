Spectaculair bevrijdingsweekend in Oosterhout

,,Het mag dan 75 jaar geleden zijn. Er is nog veel belangstelling voor de oorlog en de bevrijding", zegt Annemarie Nieuwenhuijse van het Speelgoedmuseum. ,,We hebben de Kilometer van de Vrijheid bedacht met vier personen. Vervolgens hebben zeker 50 mensen uit de wijk Museumkwartier geholpen met de uitvoering en hebben organisaties zich aangesloten. Het leeft meer dan we hadden gedacht. Wij denken dat dat komt, omdat verhalen nog steeds verteld worden door ouders, opa's en oma's. Iedereen wil meehelpen en voegt ideeën toe.”

Crisiscake met ingrediënten uit jaren veertig

Zo hebben 100 kinderen van De Touwbaan vlaggen gemaakt over de vrijheid. Die komen in het oude deel van de Klappeijstraat te hangen, een bewoonster heeft crisiscake gebakken met ingrediënten uit de jaren veertig en er is tulpenbollensoep. ,,De kilometer begint zaterdag bij de Antoniuskerk. Hier zijn we in de sfeer van de oorlog. Via exposities, films en verhalen lopen we richting Sint-Jan en wordt de sfeer vrolijker met het oog op de bevrijding", aldus Nieuwenhuijse.