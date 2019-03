‘Sparen voor Hooipolder en noordelijke rondweg Breda‘

Volgens de Bredanaar is het niet zo dat de provincie helemaal zelf nieuwe rijkswegen gaat bekostigen, maar Brabant kan soms net dat duwtje in de rug geven. “Dat hebben we eerder gedaan bij de verbreding van de A58, tussen Breda en Tilburg. Op het moment dat de minister twijfelde over de investering, hebben we zelf 20 miljoen euro op tafel gelegd.“ Zo zou de provincie ook kunnen helpen, mocht de gemeente Breda met de noordelijke rondweg aan de slag willen. “Het is niet meer van deze tijd dat iedereen maar met z’n eigen weggetje bezig is. We moeten breed kijken. Waar rijden die mensen op de noordelijke rondweg heen?“