Spar supermarkt in Drimmelen dicht: jachthaven zoekt nieuwe eigenaar

DRIMMELEN - De Spar supermarkt aan de jachthaven van Drimmelen is gestopt. De winkel is permanent gesloten. Jachthaven Biesbosch heeft het pand teruggekocht en zoekt een nieuwe ondernemer.

De Spar supermarkt maakte vier jaar geleden furore als enige supermarkt ter wereld met een eigen aanlegsteiger. Het zou de jachthaven van Drimmelen een nieuwe boost geven en meer passanten trekken.

De supermarkt werd opgebouwd volgens het The Box-systeem, dat naar wens in grootte kan worden aangepast.

Dat is niet meer nodig. Volgens Maarten Voskuil van jachthaven Biesbosch was de winkel voor de vorige eigenaar niet rendabel genoeg. ,,De winkel was onderdeel van een groep met meerdere winkels en voor hem was een winkel in deze vorm niet rendabel.”

'Niet gered’

Mogelijk dat de ondernemer de inkomsten uit het 'recreatiegebeuren’ had overschat, aldus Voskuil. ,,Daarnaast heeft hij ook veel pech gehad. Het begon al met een late start in augustus 2019 vanwege het ontbreken van vergunningen. Toen er nog twee jaar corona achteraan kwam, heeft hij het niet gered.”

De betrokken ondernemer was dinsdag niet bereikbaar. Zijn broer bevestigt de verkoop.

Quote Als de supermarkt er niet is gaan we een aantal stappen achteruit Maarten Voskuil, jachthaven Biesbosch

Volgens Voskuil gaan ze nu op zoek naar een andere exploitant of koper die er een supermarkt wil runnen. ,,Een supermarkt is essentieel voor onze jachthaven. Als die er niet is gaan we een aantal stappen achteruit. Dan is het vier kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde in Made. We zijn bang dat dat een rem wordt voor passanten om te blijven overnachten."

Waarom het een nieuwe eigenaar wel zou lukken om er een supermarkt te runnen? Voskuil: ,,Wellicht dat die volgens een ander concept kan werken. Wij hebben geleerd dat je bij verschillende aanbieders, of dat nu de Spar is of de Jumbo en de AH, vastzit aan bepaalde afspraken. Misschien dat dat niet altijd zo hoeft te zijn. En ja, we hebben natuurlijk het liefst een supermarkt in dat gebouw.”