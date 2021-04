Spanjaard die zoontje (8) in 2018 ontvoerde alsnog opgepakt in Oosterhout

Enthousias­me over nieuwbouw­plan­nen Margriethal/Tropical Rijen: ‘Blij van dit plan’

14 april RIJEN - Ongeveer een jaar geleden was de raad nog zeer kritisch over de wijze waarop de gemeente de omgeving betrok bij de nieuwbouwplannen van de Margriethal/Tropical in Rijen. Nu is er vooral enthousiasme en tevredenheid over het inspraaktraject.