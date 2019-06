Spandoek voor Maarten van der Weijden weggehaald van viaduct Waspik

Actie voor Klooster­hoe­ve: ‘Als je niks doet, weet je zeker dat alles doorgaat‘

17:29 RAAMSDONKSVEER - De Sociale Volkspartij wil een actie op touw zetten voor een alternatieve afslag bij knooppunt Hooipolder. Doel is om De Kloosterhoeve, centrum voor Huntington, te ontzien. In de toekomst komt een nieuwe weg nabij dit pand in Raamsdonksveer.