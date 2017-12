Spandoek boven A59 is weg, wel massale steun voor actie tegen verkeerslichten Hooipolder

Grote zorgen over toekomst bouwen carnavalswagens in Made door ruimtegebrek

8:35 MADE - Minder of kleinere wagens tijdens de carnavalsoptochten komende jaren. Misschien wordt het werkelijkheid, want bouwers hebben steeds minder plaats om hun wagens te bouwen. Carnavalsstichting De Mayenèrs maakt zich grote zorgen over de toekomst.