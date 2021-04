Spaken & Smaken: fietsen, eten en daarmee de lokale horeca steunen

Een broodje pulled pork of pasta tempeh. Het zijn de culinaire hapjes waar de deelnemende fietsers zondagmiddag uit mogen kiezen bij Madame Délicieux; een van de zes stops.

Gemis van spontane uitjes

En daar wordt goed gebruik van gemaakt. Eindelijk weer een leuk uitje, lijkt het credo van verschillende deelnemers. Voor Rien van Alphen (66) is dit extra feestelijk. ,,Het is mijn verjaardag. Leuk om eropuit te zijn; het in ieder geval beter dan thuis zitten”, zegt de Madenaar. Samen met zijn vrouw Diny, dochter Beau en vrienden Brenda Rijk en Jill van Delft fietst hij vandaag de route van 10 kilometer door Made en Drimmelen. Leuk natuurlijk, dat fietsen. ,,Maar het gaat toch vooral om de gezelligheid”, zegt Beau. Jill: ,,We missen de spontane uitjes wel. Dus dit is leuk om te doen.”

Zo’n 350 volwassenen en dertig kinderen doen mee aan Spaken & Smaken. Naast Madame Délicieux staan ook bij café ’t Hart, The pub and Churchill, De Sloep, Café Bovenwater en Het Panorama heerlijke ‘to go’ hapjes voor ze klaar. Af te halen met een stempelkaart.

,,We willen mensen een leuk coronaproof uitje bieden. Na een jaar weinig uitdaging is het voor ons ook leuk om ons vak weer uit te kunnen voeren en de gastvrijheid te tonen”, zegt initiatiefnemer Jessie Bossers. ,,De horecaondernemers die ik vroeg mee te doen, reageerden meteen heel enthousiast. Ook ander lokale ondernemers steunden ons met sociale media, tickets en website. Superfijn om zo samen te werken.”

Leuke manier om bekenden tegen te komen

De lokale horeca steunen, dat is een van de redenen dat ook Kees en Henny Meulemans vandaag op hun fiets zijn gestapt. ,,We fietsen graag en missen de terrassen. Dit is een mooi initiatief”, zegt Kees terwijl hij op plein Den Deel van zijn hapje geniet. ,,Het is ook een leuke manier om zo bekenden tegen te komen en, op afstand, bij te kletsen”, zegt Henny.

Verderop in Oosterhout konden wandelaars ook de lokale horeca steunen tijdens de Take Away Wandeling van WijnSpijs.

Veel horecaondernemers serveren coffee to go als enige mogelijkheid om de gasten nog iets te serveren, zoals bij de Sloep bij de jachthaven in Drimmelen.